Sivas'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı
Sivas-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İki otomobil arasında gerçekleşen çarpışmanın ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
H.P. (35) yönetimindeki 01 HM 012 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında A.F.P. (47) idaresindeki 58 AN 192 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan Y.M.P. (9), G.T.P. (13), K.E.P. (40), Y.G. (63) ve M.P. (77) yaralandı.
Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel