Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Y.İ. yönetimindeki 44 FR 703 plakalı hafif ticari araç ile U.Y. idaresindeki 38 AJK 217 plakalı otomobil, Devlet Bahçeli Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan A.Y, Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel