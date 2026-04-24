Sivas'ta tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
B.C. (30) yönetimindeki 34 MKC 948 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Sugözü köyü yakınlarında O.E. (59) idaresindeki 55 AES 092 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerince Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya