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Babasının ölüm yıl dönümünde hayatını kaybetti, toprağa verildi

Babasının ölüm yıl dönümünde hayatını kaybetti, toprağa verildi
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Sivas'ta otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada ağır yaralanan Emre Kar (35) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kar'ın babası Mustafa Kar'ın da bir yıl önce aynı tarihte vefat ettiği öğrenildi.

SİVAS'ta otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada dün hayatını kaybeden Emre Kar (35), toprağa verildi. Kar'ın babası Mustafa Kar'ın (75) da 1 yıl önce 17 Haziran'da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Küçük Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Emre Kar yönetimindeki 58 AV 561 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.İ.B.'nin kullandığı 58 AHA 535 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada Kar, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Emre Kar, kurtarılamadı. Sanayi sitesinde dükkanı bulunan Emre Kar'ın geçen yıl 17 Haziran'da babası Mustafa Kar'ı kaybettiği öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Emre Kar'ın cenazesi, Ayyıldız Camisi'nde ikindi sonrası kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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