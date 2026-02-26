Haberler

Sivas'ta 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen TIR kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Sivas-Tokat kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde gerçekleşti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas- Tokat kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Elmaddin Gurbanov (41) yönetimindeki 01 AG 477 plakalı TIR ile Tokat istikametine giden Davut Kayalı (23) idaresindeki 06 BBD 21 plakalı TIR çarpıştı. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada TIR şoförü Gurbanov olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer TIR'ın şoförü Davut Kayalı ile yanında yolcu olarak bulunan Ömer Kayalı (49), yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gurbanov'un cansız bedeni ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
