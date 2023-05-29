Sivas'ta tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Tırın biçip geçtiği minibüste bulunan yaralılar hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen tır ile Kangal Seyahat'e ait yolcu minibüsü, Sivas- Malatya kara yolunun Yağdonduran mevkisinde çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.