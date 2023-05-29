Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Sivas'ta tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Tırın biçip geçtiği minibüste bulunan yaralılar hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen tır ile Kangal Seyahat'e ait yolcu minibüsü, Sivas- Malatya kara yolunun Yağdonduran mevkisinde çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sivas'ta Tır ile Yolcu Minibüsünün Çarpışması Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Tır ile Yolcu Minibüsünün Çarpışması Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Yağdonduran Malatya Kangal Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title