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Sivas'ta Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

E.S. (51) idaresindeki 06 NNB 72 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Kayseri kara yolu Şarkışla girişi kavşağında M.İ.Y'nin (29) kullandığı 42 ETF 99 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada E.S. ile aynı araçta bulunan B.S. (67) yaralandı.

Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Şarkışla Kayseri Tragger Sivas Güncel Haberler

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