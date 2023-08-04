Sivas'ta Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncel Haberler
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
E.S. (51) idaresindeki 06 NNB 72 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Kayseri kara yolu Şarkışla girişi kavşağında M.İ.Y'nin (29) kullandığı 42 ETF 99 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada E.S. ile aynı araçta bulunan B.S. (67) yaralandı.
Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel