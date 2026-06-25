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Sivas'ta 27 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı

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Sivas'ın Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde D-100 kara yolunda durdurulan iki tırın dorsesinde 27 düzensiz göçmen bulundu. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 sürücü tutuklandı.

Sivas'ta iki tırın dorsesinde yapılan aramada 27 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ve Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolundaki uygulama noktasında M.C. ve M.M'nin kullandıkları tırları durdurdu.

Tırların dorselerinde yapılan aramalarda, 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla sürücüler M.C. ve M.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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