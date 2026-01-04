Sivas'ta taksinin çarptığı yaya öldü
Sivas'ta bir taksinin çarptığı 43 yaşındaki yaya M.Ç., hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay, Gültepe Mahallesi Toptancılar Kavşağı'nda meydana geldi.
Sivas'ta taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
A.R.A. (47) yönetimindeki 58 T 0118 plakalı taksi, Gültepe Mahallesi Toptancılar Kavşağı'nda yol kenarında yürüyen M.Ç'ye (43) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel