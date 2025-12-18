Haberler

Fünyeyle patlatılan poşetten ayakkabı kutusu çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta bir çöp kutusuna bırakılan şüpheli poşet, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Poşetten boş ayakkabı kutusu çıktı.

SİVAS'ta çöp kutusuna bırakılan poşet, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Poşetten ayakkabı kutusu çıktı.

Sularbaşı Mahallesi Aliağa Cami Sokak'ta bugün saat 15.30 sıralarında Sivas Belediyesi Kapalı Otoparkı önünde bulunan çöp kutusundaki bir poşeti görenler durumdan şüphelenip polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanına haber verdi. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyip çöp kutusundaki poşeti uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlatılan poşetten boş ayakkabı kutusu çıktı.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Konya'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış

Konya'daki facia göz göre göre gelmiş! Rapordaki bir detay korkunç
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası

Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası
title