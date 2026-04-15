Sivas'ta "okullara saldırı olabileceği" yönündeki paylaşımlarla ilgili bir öğrenci gözaltına alındı

Sivas Valiliği, okullara yönelik saldırı olabileceğine dair sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 yaşındaki bir öğrenciye gözaltı yapıldığını açıkladı.

Sivas Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarındaki "okullara yönelik saldırı olabileceğine" dair paylaşımlar üzerine 17 yaşındaki 10. sınıf öğrencisinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Sivas'ta okullara yönelik saldırı olabileceğine dair paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen menfur saldırıların ardından söz konusu paylaşımların büyük bir hassasiyet ve titizlikle değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, emniyet birimleri tarafından derhal inceleme ve araştırma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce kısa sürede belirlenmiş, 2009 doğumlu 10. sınıf öğrencisi olduğu anlaşılan E.A. ikametinde gözaltına alınmıştır. Vatandaşlarımız tarafından sosyal medyada dolaşan ve halkımız arasında korku ve paniğe yol açabilecek asılsız paylaşımlar ile ses kayıtlarına itibar edilmemesi, yalnızca Valiliğimizce yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur. İlimizde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik olarak kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili tüm birimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde görevlerini sürdürmektedir."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
