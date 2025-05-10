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Sivas'ta Şimşekler Geceyi Aydınlattı

Sivas'ta Şimşekler Geceyi Aydınlattı
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Sivas'ta Meteoroloji'nin uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, şimşek ve gök gürültüsü ile birlikte geceyi aydınlattı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanarak zor anlar yaşadı.

Sivas'ta şimşekler geceyi aydınlattı

SİVAS - Meteorolojinin uyardığı Sivas'ta şimşekler geceyi aydınlattı. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Sivas'ta akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, şimşek ve gök gürültüsüyle birlikte kenti etkisi altına aldı. Gök gürültüsüyle birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, o anlar kameralara yansıdı. Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yürümekte zorluk çekti. Meteoroloji yetkilileri, ayrıca yağışların ilerleyen saatlerde de devam edebileceğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan öğrenciler ıslandıklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARZU KÜBRA DOĞAN - Güncel
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