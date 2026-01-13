Haberler

Sivas'ta 2 kardeşi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Sivas'ın Çarşıbaşı Mahallesi'nde bir kasap dükkanında çıkan silahlı kavgada 2 kardeşi yaralayan H.D. tutuklandı. Yaralanan kardeşlerin tedavisi devam ediyor.

Sivas'ta bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeşi yaralayan zanlı tutuklandı.

Çarşıbaşı Mahallesi'nde çıkan kavgada iki kardeşi silahla yaralayan H.D'nin (58) İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayda yaralanan S.K. (58) ve kardeşi S.K'nin (53) tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi Perakende Sebze Hali'nde dün bir kasap dükkanında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, S.K. ve kardeşi S.K'yi silahla yaralamış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
