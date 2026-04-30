Sivas'ta seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
T.G'nin kullandığı 15 PC 045 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Karşıyaka Kavşağı'nda seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başlamasının ardından alev aldı.
Durumu fark ederek araçtan inen sürücü, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer