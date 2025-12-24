Haberler

Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı

Güncelleme:
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Alahacı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti. Kazada 14 öğrenci ile servis şoförü hafif yaralanırken, hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

VALİ ŞİMŞEK: HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sabah saatlerinde merkeze bağlı Alahacı köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan öğrencileri Sivas Numune Hastanesi'nde ziyaret etti, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Vali Şimşek, "Merkeze bağlı Alahacı köyümüzden Yıldız beldemize lise öğrencilerimizi taşıyan servis aracının buzlanma nedeniyle yan yatması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın hemen akabinde jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal ederek yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ilimiz merkezindeki çeşitli hastanelerde şu anda tedavi altında. Bu kaza sonucunda 14 öğrencimiz ile servis şoförümüz çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandılar. 2 öğrencimizin orta düzeyli yaralandığını değerlendiriyoruz. Bizler de şu anda hastanedeyiz ve yaralılarımızı yerinde ziyaret ettik. Çok şükür ki durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Ben kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyorum" dedi.

Haber: Sivas,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

