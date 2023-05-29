Sivas'ta servis aracı ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Sivas'ta tır ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
- Sivas'ta servis aracı ile tır çarpıştı: ölü ve yaralılar var
Sivas'ta tır ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
SİVAS - Sivas'ta tır ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
Edinilen bilgilere göre kaza Sivas Ulaş ilçesi ile Kangal ilçesi arasında bulunan Yağdonduran geçidinde meydana geldi. Kangal ilçesine servis yapan servis aracı ile tır, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Güncel