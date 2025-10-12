Haberler

Sivas'ta Sebze Yüklü TIR Devrildi, Şoför Kurtarıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen sebze yüklü TIR'ın şoförü yaralandı ve AFAD ile itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kaza, aşırı yağış nedeniyle kontrol kaybı sonucu gerçekleşti.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen sebze yüklü TIR'ın şoförü Y.Y. yaralandı. Y.Y. sıkıştığı yerden AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi Tünel mevkiinde meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle Y.Y.'nin kontrolünü yitirdiği 31 AKZ 263 plakalı sebze yüklü TIR bariyerlere çarparak Kelkit Çayı kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR'da sıkışan Y.Y. için AFAD ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Y.Y. kurtarılıp, ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
