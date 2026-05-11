Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Sivas'ın Kangal ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü 82 yaşındaki Bayram Deliboyraz yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde Deliboyraz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Bayram Deliboyraz (82) yönetimindeki 38 TR 225 plakalı otomobil, Kangal-Divriği kara yolunun Kangal ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Deliboyraz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer