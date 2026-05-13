Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Suşehri ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole devrildi. Araçta bulunan sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

A.A. yönetimindeki 52 AHL 419 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Akçağıl köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.K. yaralandı.

Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Faruk Kara
