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Sivas'ta Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

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Sivas'ın Seyrantepe Caddesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ta bir otomobilde park halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyrantepe Caddesi'nde park halindeki 58 BD 869 plakalı otomobilde yangın çıktı.

Aracın yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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