Otomobillerin çarpıştığı kazada yaralanan Nurbanu öldü

SİVAS'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralananlar arasında yer alan Nurbanu Türkseven (15), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki K.Y. (21) yönetimindeki 06 EKM 328 plakalı otomobil ile S.T. (27) idaresindeki 58 DH 074 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücülerle birlikte 58 DH 074 plakalı otomobilde yolcu olan Nurbanu Türkseven, S.P. (9), M.D. (37) ve M.P. (37) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kaldırıldıkları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune hastanelerinde tedaviye alındı. Nurbanu Türkseven, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı