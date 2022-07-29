SİVAS'TA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 6 YARALI - Haberler

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SİVAS'TA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 6 YARALI

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağında meydana geldi. Emirhan Altay (19) yönetimindeki 06 ABH 853 plakalı otomobil ile Selver Soysal'ın (32) kullandığı 58 BR 363 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan Bahattin Sancar (22), Enes Altay (18), Kadriye Şahin (44), Osman Kayer (68) ve Arife Kayer (61) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Arife Kayer, kaldırıldığı Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sivas Ankara karayolu Altay Güncel Haberler

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