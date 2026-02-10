Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Sivas'ta bir otomobilin çarptığı 54 yaşındaki yaya ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.
M.C.K. (23) yönetimindeki 58 AK 386 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı Toptancılar Kavşağı yakınlarında S.Y'ye (54) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel