Sivas'ta yol kenarındaki su birikintisine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin yol kenarındaki su birikintisine devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki su birikintisine devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İsmail Kavaklı yönetimindeki 58 AAF 868 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Yarhisar köyünde yol kenarındaki su birikintisine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
