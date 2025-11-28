Sivas'ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.S. yönetimindeki 06 BC 3128 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu ilçe girişinde T.K. idaresindeki 07 CAZ 601 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile 06 BC 3128 plakalı araçtaki R.T. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel