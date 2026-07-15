Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Gölova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
E.U. (41) yönetimindeki 26 AEC 080 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Gölova ilçesi Aşağıtepecik köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki E.U. (36), E.A.U. (11) ve R.U. (15) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Gölova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer