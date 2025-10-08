Haberler

Sivas'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 74 yaşındaki sürücü N.Ş. ve yanında bulunan 69 yaşındaki D.Ş. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesine otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

N.Ş. (74) yönetimindeki 58 SG 860 plakalı otomobil, Yukarı Sarıca köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki D.Ş. (69) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
