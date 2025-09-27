Sivas'ta Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Sürücüler ve bir yolcunun ağır yaralandığı kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
H.T. (48) yönetimindeki 58 UC 494 plakalı otomobil ile F.A. idaresindeki (444) 34 HNG 599 plakalı otomobil, Sızır beldesi girişindeki yolda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile M.Y.K. (32) yaralandı.
Yaralılar, Gemerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
