Sivas'ta Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Sivas'ta Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Sürücüler ve bir yolcunun ağır yaralandığı kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.T. (48) yönetimindeki 58 UC 494 plakalı otomobil ile F.A. idaresindeki (444) 34 HNG 599 plakalı otomobil, Sızır beldesi girişindeki yolda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile M.Y.K. (32) yaralandı.

Yaralılar, Gemerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
