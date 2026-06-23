Sivas'ta Matematik Olimpiyatı Heyecanı

Sivas'ta "Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatı" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Yavuz Selim Ortaokulu'nca düzenlenen olimpiyata, 10 ortaokuldan öğrenciler katıldı.

Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Süleyman Öcalan, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve muhakeme becerilerini geliştirmeyi, matematiği sevdirmeyi ve matematiksel düşünme hızlarını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğrenciler arasında dostluk, paylaşım ve sağlıklı rekabet ortamı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Öcalan, "Burada bilgi, emek ve azimlerini ortaya koyacak olan tüm öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyor, yarışmanın dostluk ve kardeşlik içerisinde geçmesini diliyorum." dedi.

Yarışmada, Yavuz Selim Ortaokulu birinci, Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu ikinci, Lütfi Abay Ortaokulu üçüncü oldu.

Olimpiyatlara katılım sağlayan okullara katılım belgesi takdim edilirken, ilk üçe giren okulun öğrencileri para ve madalya ile ödüllendirildi.