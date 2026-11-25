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Sivas'ta evinde ölü bulunan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Salih Seçkin Erol'un (50) cenazesi, memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.

Erol'un cenazesi, yakınları tarafından Sivas'tan Sarıgöl'e getirildi.

Erol için Dış Kahveler Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni yapıldı. Törene Erol'un ailesinin yanı sıra Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ile meslektaşları da katıldı.

Cenaze, namazın ardından Sarıgöl İlçe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Salih Seçkin Erol'dan haber alamayan yakınları dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, yalnız yaşayan Erol'un evine itfaiye yardımıyla girilmiş, Erol'un hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Erol'un şeker hastası olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA