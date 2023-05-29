Öküzün saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde 57 yaşındaki Selahattin Akyel, hayvanlarını otlattığı sırada bir öküzün boynuz darbeleriyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akyel, yaşamını yitirdi.
Suşehri ilçesine bağlı Çitlice köyünde hayvancılıkla uğraşan Selahattin Akyel (57), ahırda bulunan hayvanlarını yaylım için dışarı çıkardı.
BOYNUZ DARBELERİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ
Köye yakın yerde hayvanlarını otlattığı sırada bir öküzün saldırısına uğrayan Akyel, boynuz darbeleriyle ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel