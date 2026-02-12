Haberler

Sivas'ta Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Kazası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesinde, öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde, öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'tan Zara ilçesi istikametine giden Y.Y.B. (38) yönetimindeki 58 HG 515 plakalı minibüs, Hafik ilçesi yakınlarında yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan araç, refüje ve bariyerlere çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü ile minibüste bulunan ve Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görev yaptıkları öğrenilen öğretmenler E.A. (40) ve K.S.O. (30) yaralandı.

Yaralılar, Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz - Güncel
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinden saatler sonra ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde

Kulisler kaynıyor! Kripto borsalarında alarm
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı

Olaylar durulsa da komşudan gelen acı bilanço korkunç
Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada

Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin ölümü kamerada