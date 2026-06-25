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Sivas'ta öğretmenler Müzik Akademisi'nde buluştu

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Sivas'ta, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Akademileri Projesi kapsamında düzenlenen Müzik Akademisi dönem sonu programında, türkülerde kahramanlık ve birlik ruhu konulu söyleşi ve dinleti gerçekleştirildi.

Sivas'ta öğretmenler Müzik Akademisi'nde bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Öğretmen Akademileri Projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Müzik Akademisi'nin dönem sonu programı gerçekleştirildi.

Programda, Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Dr. Semih Akgül tarafından "Geçmişten Geleceğe Yankılanan Ses: Türkülerde Kahramanlık ve Birlik Ruhu" konulu söyleşi yapıldı.

Abdi Ağa Konağı'nda düzenlenen etkinlikte öğretmenlerle bir araya gelen Akgül, türkülerin milletin ortak hafızasını yansıtan, kültürel değerleri yaşatan ve toplumsal birlikteliği güçlendiren önemli bir miras olduğunu vurguladı.

Programda, Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından kahramanlık ve birlik duygularını yansıtan türkülerden oluşan dinleti sunuldu.

Müzik Akademisi çalışmalarına katılan öğretmenlere katılım belgeleri verildi.

Programa, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Ulutaş ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
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