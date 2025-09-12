Sivas'ta Öğrencilere Eğitim Desteği

Sivas'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, Türkiye-Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen "IPARD Programı Tanıtımı Teknik Destek Projesi" kapsamında öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, Demirçelik İlkokulu'nda 144, Ozmuş İlkokulu'nda ise 52 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti hediye edildi.

Programa, TKDK Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç'in yanı sıra okul müdürleri Murat Kendirli ve Ferhat Tepe ile kurum uzmanları ve öğretmenler de katılım sağladı.

Programda konuşan Genç, çocukların eğitim yolculuklarına katkı sunmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirterek, "TKDK olarak yalnızca yatırım ve istihdama hibe desteği sağlamakla kalmıyor, sosyal sorumluluk projeleriyle de köy okullarımızın yanında oluyoruz." ifadesini kullandı.

Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğun kendileri için en büyük kazanç olduğunu aktaran Genç, "IPARD destekleriyle bugüne kadar Sivas'ta onlarca projeyi hayata geçirdik, milyonlarca liralık yatırımı kırsala kazandırdık. Şimdi ise geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanında olmayı görev biliyoruz." açıklamasında bulundu.

Okul müdürleri Murat Kendirli ve Ferhat Tepe de TKDK'ye teşekkür etti.