Haberler

Sivas'ta Öğrencilere Eğitim Desteği

Sivas'ta Öğrencilere Eğitim Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta TKDK tarafından düzenlenen programda, öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Eğitimde sosyal sorumluluk projelerine vurgu yapıldı.

Sivas'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, Türkiye-Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen "IPARD Programı Tanıtımı Teknik Destek Projesi" kapsamında öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, Demirçelik İlkokulu'nda 144, Ozmuş İlkokulu'nda ise 52 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti hediye edildi.

Programa, TKDK Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç'in yanı sıra okul müdürleri Murat Kendirli ve Ferhat Tepe ile kurum uzmanları ve öğretmenler de katılım sağladı.

Programda konuşan Genç, çocukların eğitim yolculuklarına katkı sunmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirterek, "TKDK olarak yalnızca yatırım ve istihdama hibe desteği sağlamakla kalmıyor, sosyal sorumluluk projeleriyle de köy okullarımızın yanında oluyoruz." ifadesini kullandı.

Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğun kendileri için en büyük kazanç olduğunu aktaran Genç, "IPARD destekleriyle bugüne kadar Sivas'ta onlarca projeyi hayata geçirdik, milyonlarca liralık yatırımı kırsala kazandırdık. Şimdi ise geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanında olmayı görev biliyoruz." açıklamasında bulundu.

Okul müdürleri Murat Kendirli ve Ferhat Tepe de TKDK'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
'15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor' iddialarına DDM'den yanıt

15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor mu? Gündem yaratan iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende oldukça İstanbul sevdamız bitmeyecek

Tam da İmamoğlu davasının görüldüğü gün! Erdoğan'dan İstanbul mesajı
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
Basın toplantısına damga vuran an: Özgür Özel kameralara yakalandı

Özgür Özel, teftiş sırasında kameralara yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.