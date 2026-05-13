Haberler

Sivas'ta öğrenciler şiir dinletisi programı düzenledi

Sivas'ta öğrenciler şiir dinletisi programı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu ve Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenledikleri 'Burası Düşler Diyarı-8' programında öğrenciler, melodiler eşliğinde şiirlerini seslendirdi. Okul müdürü Süleyman Güler, sanatın engelleri kaldıran bir köprü olduğunu vurguladı.

Sivas'ta öğrenciler tarafından şiir dinletisi programı gerçekleştirildi.

Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu ve Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Burası Düşler Diyarı-8" adlı programda öğrenciler, şiirlerini melodiler eşliğinde seslendirdi.

Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Süleyman Güler, programın sadece kulaklara değil, gönüllere de hitap ettiğini söyledi.

Engel tanımayan yetenekleriyle sahneye çıkan öğrencilerine tebrik eden Güler, "Onların performansı ön yargıları yıkan, kalplere dokunan ve hayata karşı duruşumuzu güçlendiren birer mesaj niteliğinde. Unutmayalım ki sanat engelleri ortadan kaldıran, farklılıkları zenginliğe dönüştüren en güçlü köprülerden biridir." dedi.

Güler, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Özcan, şube müdürleri Mehmet Başcil ve Özkan Çamcı, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler izledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
Havza'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Savaş alanı gibi
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar

On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'e giderken 'Maduro eşofmanı' giydi! Tepkiler peş peşe geldi

Rubio’dan Çin’de olay yaratan tercih! Kıyafeti tepki topladı
Eşekle kaçan hırsıza verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Eşekle kaçan hırsıza verilen cezanın gerekçesi açıklandı
İran'dan uluslararası topluma çağrı: Tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun

Tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun
Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Saat de verildi

Onlarca kente uyarı! Kuvvetli geliyor, saatler sonra başlayacak
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler

Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler