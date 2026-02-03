Haberler

Sivas'ta öğrenci servisinin devrildiği kazada 14 kişi yaralandı

Sivas'ta öğrenci servisinin devrildiği kazada 14 kişi yaralandı
Güncelleme:
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Mehmet Ateş'in kullandığı 58 AHA 260 plakalı öğrenci servisi, Güneykaya beldesi Kargın Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 13 öğrenci, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgedeki köylerden servisle alınan öğrencilerin Şehit Sinan Göktaş Anadolu Lisesi ile Güneykaya İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gördükleri öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesine öğrenci taşıyan okul servisinin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yatması sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin hızla olay yerine intikal ettiği, yaralılara ivedilikle ilk müdahaleler yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araçta bulunan toplam 13 öğrenci ile araç şoföründen, ilk belirlemelere göre tamamının hafif düzeyde yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar, il merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve araç şoförümüze acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
