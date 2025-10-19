Sivas'ta Minibüs Kazasında 5 Yaralı

SİVAS'ta, minibüsün aydınlatma direği ve ağaca çarptıktan sonra 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştüğü kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi Paşabahçe Mesire Alanı girişi yakınında meydana geldi. Şehir merkezine giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 58 ABV 973 plakalı minibüs, aydınlatma direğine ve ağaca çarptıktan sonra 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Kazada, minibüste bulunan F.K., M.K., Y.Ş., ve Ö.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ö.B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,