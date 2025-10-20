Haberler

Sivas'ta Minibüs Devrildi: 2 Yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

E.T. yönetimindeki 58 AGT 187 plakalı minibüs, D-100 kara yolunun Akseki köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile A.T. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
