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Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazalar sonucunda yaralananlar Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ö.A. (26) yönetimindeki 40 ABU 830 plakalı otomobil, Kayseri- Sivas kara yolu Otogar Kavşağı'nda, S.A. (74) idaresindeki 58 HF 161 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü S.A. ve diğer otomobilde bulunan S.A. (23) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

H.H.G'nin (20) kullandığı 58 AAL 124 plakalı hafif ticari araç, Gültekin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda refüjdeki ağaçlara çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan O.Ö. (17), ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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