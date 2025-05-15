Sivas'ta Mayıs Ortasında Kar Yağışı Şaşırttı

Sivas'ta Mayıs Ortasında Kar Yağışı Şaşırttı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Mayıs ayının ortasında yağan kar, bölge halkını şaşırttı. Köylüler, gece saatlerinde başlayan kar yağışını cep telefonlarıyla kaydetti.

Sivas yine şaşırtmadı, Mayıs ayı ortasında yüksek kesimlere kar yağdı

SİVAS - Sivas'ta mayıs ayının ortasında yağan kar, görenleri hayrete düşürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ortakent ve Güzelyurt köylerinde gece saatlerinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Soğuk havanın etkili olduğu köylerde mayıs ayında kar yağdı. Mayıs ayının ortasında yağan karı gören köylüler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

"Mayıs ayının ortasında böylesi güzel bir kar yağışı ile karşılaştık"

Mayıs ayının ortasında güne güzel bir kar yağışı ile başladıklarını ifade eden Güzelyurt köyü sakinlerinden Talip Can, "Bugün günlerden 15 Mayıs 2025. Bugün Koyulhisar'da köyümüzde çok güzel bir kar manzarası ile uyandık. Gece saatlerinde başlayan kar sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Mayıs ayının ortasında böylesi güzel bir kar yağışı ile karşılaştık. Bu kar İnşallah bereket olur felaket olmaz. Biz don yaşanmadığından dolayı bereket olacağını ümit ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENNUR ŞAHİN - Güncel
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