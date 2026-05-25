Mantar toplarken ayı saldırısında yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan Merdan Zengin, ayı saldırısına uğradı. Sağ elinin baş parmağı kopan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zengin, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yukarı Çulha köyü yakınlarında meydana geldi. Mantar toplamak için köyde araziye çıkan Merdan Zengin ayı saldırısına uğradı. Sağ elinin baş parmağı kopan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zengin, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ile İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma (İMAYKUD) ekipleri sevk edildi. Yaralanan zengin İMAYKUD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bölgeden alınarak ambulansa getirildi. Zengin, ambulansla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştiren ayının izine ise rastlanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
