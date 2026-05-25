Sivas'ta mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde mantar toplamak için arazide dolaşan Merdan Zengin, ayının saldırısına uğrayarak elinden ve ayağından yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yukarıçulha köyünde yaşayan Merdan Zengin (46), arazide mantar toplamak için dolaştığı sırada ayının saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ile İmranlı Arama ve Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.

Elinden ve ayağından yaralanan Zengin, ekiplerce araziden indirilerek ambulansla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
