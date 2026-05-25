Sivas'ta mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Yukarıçulha köyünde yaşayan Merdan Zengin (46), arazide mantar toplamak için dolaştığı sırada ayının saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ile İmranlı Arama ve Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.

Elinden ve ayağından yaralanan Zengin, ekiplerce araziden indirilerek ambulansla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi.