Sivas'ta Makilik Alanda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesindeki Bahçecik köyünde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve ağaçlara zarar verdi.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hafik ilçesine bağlı Bahçecik köyünde saat 15.00 sıralarında makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle köyün yamacındaki ağaçlar da zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA

Haber: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Erdoğan uyardı! Çiçeği burnunda AK Partili başkanın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.