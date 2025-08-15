Sivas'ta Makilik Alanda Yangın Çıktı

SİVAS'ın Hafik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hafik ilçesine bağlı Bahçecik köyünde saat 15.00 sıralarında makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle köyün yamacındaki ağaçlar da zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA

Haber: Uğur YİĞİT/ SİVAS,