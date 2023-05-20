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Sivas'ta Kuvvetli Yağış Caddeleri Göle Çevirdi

Sivas'ta Kuvvetli Yağış Caddeleri Göle Çevirdi

Güncel Haberler

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış caddeleri göle çevirdi. Logarlar gelen yağmur sularını taşıyamadı. Yollar dereye, caddeler ise adeta göle döndü. Yollarda biriken araç ulaşımını güçleştirdi.

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış caddeleri göle çevirdi.

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağmur etkisini hissettirdi. Logarlar gelen yağmur sularını taşıyamadı. Yollar dereye, caddeler ise adeta göle döndü. Yollarda biriken araç ulaşımını güçleştirdi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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