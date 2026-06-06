Sivas'ta koruma altındaki "ayı gülü" çiçek açtı
Sivas'ın Hafik ilçesinde, koruma altında olan ve halk arasında 'şakayık' olarak bilinen 'ayı gülü' çiçek açtı. Yılda sadece 20-30 gün görülen bitkiyi koparanlara 699 bin liradan başlayan ceza uygulanıyor.
Sivas'ın Hafik ilçesinde, koruma altında olan ve halk arasında "şakayık" olarak da bilinen "ayı gülü" çiçek açtı.
İlçenin yüksek rakımlı ormanlık alanlarında kendiliğinden yetişen nadir bitki türü, mayıs ve haziran aylarında kırmızı renkli çiçeğiyle kendini gösteriyor.
Ayı gülü, yılda sadece 20 ila 30 gün boyunca ilçenin Tozanlı bölgesinde görülüyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından takip altında tutulan bitki türlerine zarar verilmesini engellemek amacıyla yasal tedbirler uygulanıyor. Ayı gülü, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan bitkiyi koparan, kökünden söken ya da ticari amaçla toplayan kişilere 699 bin 245 liradan başlayan idari para cezası uygulanıyor.