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Sivas'ta köpek saldırısı: 4 kişi yaralandı, köpeğin sahibi serbest bırakıldı

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Sivas'ta bir köpeğin 4 kişiye saldırması sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Köpeğin sahibi gözaltına alındı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SİVAS'ta 4 kişiye saldırıp yaralayan köpeğin sahibi belli oldu. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi 23'üncü Sokak'ta meydana geldi. Aysima ile İkra Bektaş kardeşlere anneleriyle misafirliğe gittikleri sırada, yolda yürürken köpek saldırdı. Çocuklarını korumaya çalışan anne Nesrin Bektaş'a ve mahalleli İsa Demir'e de saldıran köpek, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi taksi ile gittikleri Numune Hastanesi'nde kuduz aşısı yaptırdı. Yaralılar tedavilerinin ardından ise taburcu edildi.

İhbar ile olay yerine giden belediye ekipleri bölgedeki bir apartmana giren köpeği yakalayıp, hayvan barınağına götürdü. Bu arada saldırı, çevredeki başka bir apartmanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Çipli olduğu belirlenen köpeğin sokağa terk edilip, edilmediği ile ilgili çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında köpeğin sahibinin M.Ç. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.Ç., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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