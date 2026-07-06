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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki Solmaz Aksu, yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Koyulhisar ilçesi Aksu köyü Evelikli Yaylası'nda yaşayan Solmaz Aksu'ya kene tutundu.

Aksu, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Aksu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Aksu'nun cenazesinin Aksu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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