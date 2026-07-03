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Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 15 yaşındaki Gülseren Şahin'i arama çalışmaları, 157 kişilik ekip ve dron desteğiyle devam ediyor. Olayda daha önce Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Yeniçubuk beldesi Burhan köyü köprüsü mevkisinde dün ırmakta bulundukları sırada şiddetli akıntının gelmesiyle suya kapılan??????? 15 yaşındaki Gülseren Şahin için başlatılan arama çalışmalarına, Sivas ve Samsun AFAD, Sivas İl Jandarma Komando Bölüğü, Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Malatya Jandarma Arama Kurtarma ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığından 157 kişilik ekip katıldı.

Dalgıç ekipler ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise kıyı boyunca arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda dron da kullanılıyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı mevsimlik işçi Gülistan Şahin (19) ile aileleriyle köye gelen Zerda (13) ve Gülseren Şahin, dün ırmakta bulundukları sırada akıntının şiddetlenmesi sonucu suya kapılmıştı.

Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, iki çocuk ırmakta kaybolmuş, ekiplerce yapılan aramalarda Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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