Haberler

Sivas'ta Kızılırmak Nehri'nin bazı kısımları buz tuttu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Kızılırmak Nehri'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı. Sıcaklık, Şarkışla'da sıfırın altında 30,3 derecelere kadar düştü.

Sivas'ta etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Sıcaklığın sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava il merkezi ve ilçelerde yaşamı olumsuz etkiliyor.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, Eğriköprü mevkisindeki bazı kısımları buz tuttu.

Şarkışla'da termometreler sıfırın altında 30,3'ü gösterdi

Sivas'ın Şarkışla ilçesi, gece sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, günün en düşük sıcaklığının sıfırın altında 31,8 dereceyle ölçüldüğü Rize'nin İkizdere ilçesini, sıfırın altında 30,3 derece ile Şarkışla takip etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Okan Buruk'tan manavda çıkan görüntüsü sonrası ilk açıklama

Manavda çıkan görüntüsü ile ilgili suskunluğunu bozdu
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi

Gecenin tek güzel haberini verdi