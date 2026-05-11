Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki İlhan Cevahir, yaşamını yitirdi. Cevahir, madımak topladıktan sonra rahatsızlanmıştı.

Akıncılar ilçesi Ballıdere köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası İlhan Cevahir, 10 gün önce köyündeki arazide madımak topladıktan sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne götürülen Cevahir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkikler sonucunda KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Cevahir, bu sabah hayatını kaybetti. İlhan Cevahir'in cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen yakınlarına maske ve eldiven dağıtıldı. Cevahir'in cenazesi Sivas Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla toprağa verilmek üzere Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyüne götürüldü.

